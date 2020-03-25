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25 марта • обновлено в 14:29
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Украина полностью закроет границу для пересечения граждан

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В Украине с 27 марта собираются прекратить любые пассажирские перевозки через границы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Он уточнил, что до конца недели правительство разработает соответствующий законопроект и утвердит его на внеочередном заседании.

По словам премьер-министра, в Украину продолжает хлынуть поток инфицированных пассажиров, чего быть не должно.

С 25 марта правительство официально работает в режиме ЧС.

Украина закроет границы для пассажиров

Украина закроет границы для пассажиров

Как сообщал OBOZREVATEL, все карантинные меры в Украине с 25 марта будут продлены еще на 30 дней из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. Предварительный срок их окончания – 24 апреля.

  • За прошедшие сутки от коронавируса умерли 1722 человек, общее количество жертв достигло 16 231.

  • За три дня количество случаев заражения COVID-19 увеличилось на 100 тысяч.

  • Больше всего новых случаев заражения было выявлено в странах Европы (24 087), а также на территориях Южной и Северной Америки (12 428).

  • В Европе лидером по количеству заражений по-прежнему является Италия (63 927), за ней идут Испания (33 089) и Германия (29 212).

  • В Украине официально подтверждены 113 случаев заражения. Умерли уже 3 человека. В сети регулярно появляются данные о новых больных

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
граница
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В корень Задолбали
В корень Задолбали
Ептать... Да неужели Пока все не ввезли, не закрыли
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "в Украину продолжает хлынуть поток инфицированных пассажиров". Обоз, где вы находите своих писак и редакторов?
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Экономика

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