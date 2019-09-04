Украина полностью выплатила долг МВФ по программе stand-by: что будет дальше

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.

Как сообщили в Нацбанке, финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014-го в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готова к приезду миссии МВФ. В сентябре стороны обсудят новую программу, которая может стать последней, чтобы далее обходиться без поддержки кредитора.

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