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4 сентября • обновлено в 10:20
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Украина полностью выплатила долг МВФ по программе stand-by: что будет дальше

2.1т Читать материал на украинском

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.

Как сообщили в Нацбанке, финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014-го в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

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Украина полностью выплатила долг МВФ по программе stand-by: что будет дальше

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готова к приезду миссии МВФ. В сентябре стороны обсудят новую программу, которая может стать последней, чтобы далее обходиться без поддержки кредитора.

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Место
Украина
Тег
МВФ
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
То есть спустя 5 лет вы рассчитались только по одному кредиту в 2014 году? Ну как рассчитались... набрали новых кредитов и рассчитались)
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hunt andres
hunt andres
150 млн это как минимум 1/70 набранных кредитов).
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