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МирСпорт

/Новости экономики

Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

1.8тЧитать материал на украинском

В понедельник, 21 января, представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.

Как передает "Интерфакс-Украина", это произошло в Иерусалиме. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

С украинской стороны документ подписал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Новости
Украина и Израиль договорились о зоне свободной торговли
Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

facebook.com/skubiv

Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

facebook.com/skubiv

Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

facebook.com/skubiv

По его словам, в результате соглашения:

  • будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров;

  • откроются новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, так как отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичному инвестиционному импорту;

  • увеличатся израильские инвестиции в Украинские компании.

Он добавил, что экспортерам это даст "новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль, а украинские производители присоединятся к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости".

По словам первого вице-премьер-министра, украинская сторона также ожидает расширения украинско-израильского сотрудничества в области транспортного машиностроения, авиационной сферы и автомобилестроения.

Отметим, Порошенко 20-21 января находится в Израиле с официальным визитом.

Иллюстрация

Иллюстрация

Корреспондент.net

Как писал OBOZREVATEL, запланированная на 20 января встреча украинского президента и патриарха Иерусалима Феофила не состоялась по неожиданной причине.

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Персоны
Беньямин НетаньяхуПетр ПорошенкоСтепан Кубив
Место
Украина
Теги
Израильэкономика
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Ш. Олег
Ш. Олег
В обьятьях министр распахнут - идите ко мне скорей!.. Как жаль, что деньги не пахнут пеплом концлагерей. Обидно, что память - дура без совести и стыда… Забыли Бандеру с Петлюрой? Забыли, евреи, да? Гешефт, говорите, важнее? Ну что ж, так тому и быть. Но если бы был евреем - не дал бы я вам забыть.
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Barmaleev Andrey
Barmaleev Andrey
Звт это что такое )) залупу вам товарищи или нет только шкурки после обрезания)))
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