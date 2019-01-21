Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем

В понедельник, 21 января, представители Украины и Израиля подписали соглашение о зоне свободной торговли между странами.

Как передает "Интерфакс-Украина", это произошло в Иерусалиме. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

С украинской стороны документ подписал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Новости Украина и Израиль договорились о зоне свободной торговли

facebook.com/skubiv

facebook.com/skubiv

facebook.com/skubiv

По его словам, в результате соглашения:

будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров;

откроются новые возможности для модернизации промышленного производства в Украине, так как отмена около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию будет способствовать высокотехнологичному инвестиционному импорту;

увеличатся израильские инвестиции в Украинские компании.

Он добавил, что экспортерам это даст "новый треугольник свободной торговли Украина-ЕС-Израиль, а украинские производители присоединятся к формированию глобальных цепочек добавленной стоимости".

По словам первого вице-премьер-министра, украинская сторона также ожидает расширения украинско-израильского сотрудничества в области транспортного машиностроения, авиационной сферы и автомобилестроения.

Отметим, Порошенко 20-21 января находится в Израиле с официальным визитом.

Иллюстрация Корреспондент.net

Как писал OBOZREVATEL, запланированная на 20 января встреча украинского президента и патриарха Иерусалима Феофила не состоялась по неожиданной причине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!