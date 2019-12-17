"Украина поддерживает!" Зеленский сообщил о новых договоренностях по газу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.

"Мы договорились изучить возможности его расширения", – сообщил глава государства по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом свидетельствует публикация в официальном Telegram-канале Зеленского.

"Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", – добавил президент Украины.

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