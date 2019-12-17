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17 декабря • обновлено в 11:18
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"Украина поддерживает!" Зеленский сообщил о новых договоренностях по газу

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.

"Мы договорились изучить возможности его расширения", – сообщил глава государства по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом свидетельствует публикация в официальном Telegram-канале Зеленского.

"Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям", – добавил президент Украины.

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Автор
Виктор Калиненко
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Хо Хол
Хо Хол
Стадия принятия.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Спасибо, ваше мнение очень важно для нас - сказал президент Азербайджана. Но при чем тут украина?)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Следует отметить, что согласно Третьему энергопакету Газпром может потребовать предоставить ему 50% емкости указанного газопровода, т.к. данный закон ЕС запрещает собственнику газопровода использовать более 50% его емкости. Еврокомиссия подтвердила, что будет соблюдать европейское законодательство.[6] Таким образом, хотя газопровод может несколько сократить объёмы поставок Газпрома, но с другой стороны проект может оказаться инвестированием ЕС в систему газопроводов для Газпрома в обход Украины[7].
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