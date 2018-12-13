Украина подала иск против "Газпрома": суд США принял решение

НАК "Нафтогаз Украины" обратился в окружной суд Южного округа Техаса (США) с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA.

Соответствующий иск был подан для дальнейших судебных разбирательств с "Газпромом" в Нидерландах и Швейцарии об исполнении решения Стокгольмского арбитража. При этом суд в Нью-Йорке согласился с требованиями Украины относительно российского газового монополиста, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Газпром" продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража. Даже несмотря на то, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража", – написал в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, у российского газового монополиста нет никаких законных оснований не платить Украине по этому решению.

"И США – это не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму. А если подтвердятся недобросовестные действия "Газпрома" по уклонению от исполнения решений судов – они будут привлечены к ответственности", – сообщил Витренко.

Позже исполнительный директор "Нафтогаза" заявил, что суд в Нью-Йорке согласился с требованиями Украины относительно "Газпрома".

"Это лишь первый шаг в США. Подробности позже. На решение суда в Техасе еще ждем", – резюмировал Витренко.

"Нафтогаз" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании $2,6 млрд, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. Отмечается, что Украина хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.

В нем "Нафтогаз" попытается оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".