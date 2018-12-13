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Украина подала иск против "Газпрома": суд США принял решение

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НАК "Нафтогаз Украины" обратился в окружной суд Южного округа Техаса (США) с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA.

Соответствующий иск был подан для дальнейших судебных разбирательств с "Газпромом" в Нидерландах и Швейцарии об исполнении решения Стокгольмского арбитража. При этом суд в Нью-Йорке согласился с требованиями Украины относительно российского газового монополиста, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Газпром" продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража. Даже несмотря на то, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции о приостановлении принудительного исполнения решения арбитража", – написал в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

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По его словам, у российского газового монополиста нет никаких законных оснований не платить Украине по этому решению.

"И США – это не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы. Пока они не заплатят нам всю сумму. А если подтвердятся недобросовестные действия "Газпрома" по уклонению от исполнения решений судов – они будут привлечены к ответственности", – сообщил Витренко.

Позже исполнительный директор "Нафтогаза" заявил, что суд в Нью-Йорке согласился с требованиями Украины относительно "Газпрома".

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"Это лишь первый шаг в США. Подробности позже. На решение суда в Техасе еще ждем", – резюмировал Витренко.

"Нафтогаз" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании $2,6 млрд, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж. Отмечается, что Украина хочет через суд обязать структуру "Газпрома" GM&T USA и его аудитора DeGolyer & MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.

В нем "Нафтогаз" попытается оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

Украина подала иск против "Газпрома": суд США принял решение

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Теги
ГазпромНафтогаз Украины
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Да, забавно, россияне орали пару лет что Украина и украинцы должны за газ мать родную продать... А оно вон как вышло, арбитраж проиграла именно Россия. Походе Вова Путлер обдерет сейчас свой народ что бы отдать эти деньги... Хотя это же Путлер, ему понятие совесть неизвестно, было бы знакомо то не сунулся воевать в Грузию, Югославию, Чечню, Украину, Сирию...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Lavrynenko Yurii, Петя за газ уже продал 20 с лишним моряков. Украинцы так присосались, отсосаться не могут
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Теперь на Украине и в ж..опу послать некого: все там!
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Зямов Oся
Зямов Oся
Лучше обратиться в Спортлото.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Зямов Oся, Окружной суд аннексированного Техаса тоже самое
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