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2 ноября • обновлено в 17:53
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Украина подала новый миллиардный иск против "Газпрома": все подробности

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"Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома" по транзиту газа на сумму 12 млрд долларов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Решение по этому делу ожидаемо будет принято в 2021 году.

"Напомню, что это "Газпром" "напал" на "Нафтогаз", и поэтому мы защищаемся – еще 18 апреля 2018 года "Газпром" обратился в Стокгольський арбитраж с требованием о начале арбитража. "Газпром", по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту... Речь идет о контрактном обязательстве "Газпрома" подавать для транзита не менее 110 млрд куб в год. Финансовый эффект – примерно 6 млрд долларов", – написал Витренко.

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Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вместе с решением Дании это еще ближе приближает "заключение" нового транзитного договора
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Александров Сергей
Александров Сергей
А чего так мало? Надо было +100500 триллиардов, все равно результат - от мертвого осла уши!
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