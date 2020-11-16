Украина по требованию МВФ изменит правила для банков: чего ожидать

Банковский закон, которого от Украины требует главный кредитор – МВФ, введет новые правила на финансовом рынке. Изменят требования к руководителям финучреждений, правила раскрытия банковской тайны и расширят полномочия НБУ.

Какие новшества ждут украинцев пояснила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, передает UBR. В Раду уже внесли соответствующий законопроект.

Согласно ему, структура капитала банков фактически станет трехуровневой и будет состоять из:

основного капитала 1 уровня;

дополнительного капитала 1 уровня;

капитала 2 уровня.

На уровне закона определили инструмент, при котором Нацбанк сможет входить в дополнительный первый капитал банка в случае его недостаточности. НБУ позволят обменивать обязательства на акции.

"Положительный эффект изменений очевиден, ведь стабильная работа банковского учреждения при реализации кризисных явлений – это не только залог спокойствия вкладчиков, но и возможность получения финансирования для бизнеса и потребителей", – пояснила Коробкова.

Законопроект также урегулировал вопросы о правилах раскрытия банковской тайны. В частности, наконец-то может быть пояснено правила приоритетности раскрытия банковской тайны. Отмечается, что на практике это положение вызывает проблемы.

"Указанная норма обеспечивает единый постоянный подход относительно раскрытия банковской тайны и позволит клиентам банков четко осознавать пределы сохранения банковской тайны", – подметила эксперт.

Также намерены прояснить норму о назначении независимого директора председателем комитета по вопросам аудита (аудиторского комитета), комитета по управлению рисками и комитета по вопросам вознаграждений системно важного банка.

Отмечается, что в Европе такие требования не являются обязательными. По мнению аналитика, такие нововведения ограничивают полномочия акционера.

"Посягают на возможность акционера реализовывать своевременную политику предотвращения неплатежеспособности банка ввиду того, что ответственность за поддержание регулятивного капитала на достаточном уровне является обязанностью именно акционеров – владельцев существенного участия", – заключила Коробкова.

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