ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МирСпорт

/Новости экономики

Украина планирует разместить евробонды: что известно

606Читать материал на украинском

Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Об этом УНИАН сообщили в Минфине, не уточняя другие параметры выпуска. По информации участников долгового рынка, организаторами выпуска выступят BNP Paribas и Goldman Sachs.

Встречи с инвесторами начнутся 10 июня и пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане. В составе украинской делегации на этих встречах будут министр финансов Украины Оксана Маркарова, правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Новости
Украине нужен $1 млрд: "Нафтогаз" предупредил о проблемах с подготовкой к зиме

Евробонды

Евробонды

LIGA.net

Он отмечал, что "Нафтогаз" рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая еврооблигации Украины за сутки подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, поскольку инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Теги
евробондыУкраинаМинфин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel