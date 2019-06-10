Украина планирует разместить евробонды: что известно

Министерство финансов Украины объявило о выпуске еврооблигаций сроком обращения 7 лет, номинированных в евро.

Об этом УНИАН сообщили в Минфине, не уточняя другие параметры выпуска. По информации участников долгового рынка, организаторами выпуска выступят BNP Paribas и Goldman Sachs.

Встречи с инвесторами начнутся 10 июня и пройдут в Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане. В составе украинской делегации на этих встречах будут министр финансов Украины Оксана Маркарова, правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца и первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Ранее о предстоящем в июне выпуске евробондов Украины заявлял глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Евробонды LIGA.net

Он отмечал, что "Нафтогаз" рассмотрит целесообразность выхода на рынок внешних заимствований ближе к сентябрю в зависимости от успешности выхода на внешний рынок Министерства финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая еврооблигации Украины за сутки подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, поскольку инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!