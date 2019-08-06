Украина переходит на счета IBAN: что изменится для клиентов банков

В Украине начали вводить международный номер банковского счета (International Bank Account Number, IBAN), а с 1 ноября его использование станет обязательным.

Для клиентов нововведение будет иметь как минимум две выгоды, сообщил глава пресс-службы одного из украинских банков Виктор Гальчинский в комментарии "Сегодня".

"Во-первых, это легкость получения переводов на валютные счета из-за границы. Во-вторых, упрощение и повышенная точность внутренних и заграничных исходных переводов", – сообщил Гальчинский.

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По его словам, IBAN не только заменит собой традиционные реквизиты для перевода, но и повысит точность.

"Номер в этом стандарте можно верифицировать при отправлении перевода контрольной цифрой. Это минимизирует число ошибочных переводов", – объяснил Гальчинский.

Он также подчеркнул, что международные переводы на банковские счета в Украине уже осуществляются на номера в стандарте IBAN. Однако это делалось лишь по просьбе клиента.

В банке также добавили, что новый стандарт не относится к номерам платежных карт и переводов с карты на карту – там все остается без изменений.

Нововведение будет иметь как минимум две выгоды

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская банковская система с 5 августа 2019 года перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.

Новые счета теперь будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка.

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