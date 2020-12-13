Украина отстояла запрет экспорта леса в арбитражном суде
Арбитражная группа вынесла решение в споре между Украиной и Европейским Союзом о временном запрете экспорта украинского леса.
Как сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка, существующий запрет экспорта 2005 признан судом полностью правомерным.
"Арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах", – написал он.
В то же время, согласно решению, запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации с ЕС.
"Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС. Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса... и создает угрозу для Карпатского региона", – отметил Качка.
По его мнению, Украина не смогла до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 года из-за того, что авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса.
Торговый представитель Украины добавил, что краеугольным элементом выполнения решения арбитража будет создание нормального рынка внутри Украины.
"Итак, первым шагом должно стать принятие Закона Украины "О рынке древесины" №4197-1. Он должен создать цивилизованный рынок на основе успешного правительственного эксперимента по продаже леса на аукционах", – подытожил чиновник.
В свою очередь, Европейская комиссия заявила, что украинский запрет на экспорт всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации, так как он не направлен ни на защиту окружающей среды, ни на борьбу с эксплуатацией природных ресурсов.
"Следовательно, ожидается, что Украина отменит запрет на экспорт как можно скорее", – говорится в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, вступил в силу с 1 ноября 2015 года.
В середине июня 2018 года тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде леса. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, пообещав их сломать.
Через две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, поддержав законопроект №5495, предусматривающий жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. За документ во втором чтении и в целом проголосовали 234 народных депутата.
В 2019 году Тарас Качка заявлял, что Украина готова реформировать отрасль лесного хозяйства до той степени, чтобы отменить мораторий на экспорт леса-кругляка.