Украина отстояла запрет экспорта леса в арбитражном суде

Арбитражная группа вынесла решение в споре между Украиной и Европейским Союзом о временном запрете экспорта украинского леса.

Как сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка, существующий запрет экспорта 2005 признан судом полностью правомерным.

"Арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах", – написал он.

В то же время, согласно решению, запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Меры по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС. Что понятно, поскольку хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса... и создает угрозу для Карпатского региона", – отметил Качка.

По его мнению, Украина не смогла до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 года из-за того, что авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса.

Торговый представитель Украины добавил, что краеугольным элементом выполнения решения арбитража будет создание нормального рынка внутри Украины.

"Итак, первым шагом должно стать принятие Закона Украины "О рынке древесины" №4197-1. Он должен создать цивилизованный рынок на основе успешного правительственного эксперимента по продаже леса на аукционах", – подытожил чиновник.

В свою очередь, Европейская комиссия заявила, что украинский запрет на экспорт всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации, так как он не направлен ни на защиту окружающей среды, ни на борьбу с эксплуатацией природных ресурсов.

"Следовательно, ожидается, что Украина отменит запрет на экспорт как можно скорее", – говорится в заявлении.

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