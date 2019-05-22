Украина отменит роуминг с пятью странами: названы сроки

С 2020 года в странах Восточного партнерства с ЕС — Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджане — заработает единое роуминговое пространство.

Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на заявление Йоханнеса Баура, руководителя отдела программ помощи представительства ЕС в Украине "Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда".

Единое роуминговое пространство предполагает отмену платы за роуминг в странах, которые подписали подобное соглашение.

Отмена роуминга vodafone.ua

По словам Баура, соответствующую декларацию страны Восточного партнерства подписали 28 февраля в Бухаресте. Кроме этого, Украина планирует отменить роуминг со всеми странами Евросоюза. Но когда это случится, пока неизвестно. Баур отмечает, что сначала Украина будет подключаться к единой зоне со странами Восточной Европы, а затем — остальными европейскими государствами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2017 года Европарламент одобрил инициативу введения бесплатного роуминга и равенства доступа к интернету по всей территории ЕС.

Украинцы, которые будут путешествовать в Евросоюзе, могут сэкономить на разговорах, покупая местные SIM-карты, однако чтобы не переплатить, надо очень внимательно читать контракт мобильного оператора.

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