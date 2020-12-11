Зеленский назвал Украину инвестиционной гаванью, а Шмыгаль пообещал топовое место в Doing Business

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все время совершенствует свой инвестиционный климат и открыта для мира в этом вопросе.

Глава государства выступил на международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен" в Киеве, передает пресс-служба Офиса президента. Он напомнил, что в 2020-м были приняты исторические реформы:

законодательство о введении рынка земли,

повышение прозрачности налоговой системы,

поддержка бизнеса доступными кредитами,

старт открытой приватизации,

подписание первых концессионных соглашений,

была запущена "Дія" – цифровая платформа для бизнеса и граждан.

"Более ста международных компаний имеют свои инновационные мощности в Украине. Мы сотрудничаем с Microsoft, которая будет инвестировать более 500 млн долларов в развитие облачных сервисов в Украина... Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен", – заявил президент.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об амбициозной цели Украины – попасть в топ-30 рейтинга Doing Business. По его словам, власть стремится улучшить экономику страны к лучшим мировым стандартам.

"На наш взгляд, работа над обеспечением четких и прозрачных правил игры на рынке является критически необходимым шагом для того, чтобы инвесторы чувствовали себя в Украине уверенно и надежно", – заявил премьер-министр.

Рейтинг Всемирного банка "Doing Business" – это итоги ежегодного исследования, который оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности по десяти показателям. Эти показатели помогают понять, какие реформы в сфере регулирования бизнеса проходят успешно, а что мешает его развитию.

Как менялись позиции Украины в рейтинге

2012 – 152 место;

2013 – 137 место;

2014 – 112 место;

2015 – 96 место;

2016 – 83 место;

2017 – 80 место;

2018 – 76 место;

2019 – 71 место;

2020 – 64 место.

В прошлом году Украина поднялась на семь позиций в международном рейтинге Doing Business, который ежегодно публикует Всемирный банк, и заняла 64 строчку из 190 стран.

В Министерстве развития экономики спрогнозировали, что в новом рейтинге Doing Business 2021 Украина может подняться на 10-20 ступенек.