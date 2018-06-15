Украина отключила "ЛНР" от воды: озвучены детали

В части "ЛНР" с 4 часов утра нет воды. Петровская насосная и Западная фильтровальная станции, которые находятся на подконтрольной территории Украины, прекратили поставки.

Как рассказал OBOZREVATEL диспетчер фильтровальной станции, на предприятии произошел перепад напряжения, насосы перестали работать и часть "ЛНР" осталась без воды. "Сейчас мы пытаемся возобновить поставки в прежних объемах. Это не правда, что мы намеренно прекратили поставки. Произошел перепад напряжений", - рассказывает сотрудник станции.

К слову, часть неподконтрольной Украине Луганской области до сих пор получает водоснабжения от КП "Попаснянский районный водоканал", который находится на подконтрольной части региона. После остановки водоснабжения сотрудники "Луганскводы" (предприятие, которое контролируется т.н. "республикой") сообщили об этом целому ряду российских СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля 2017 года прекратились поставки украинской электроэнергии в оккупированные районы Луганской области, в связи с чем в России сделали заявление, что готовы помочь "ЛНР" со светом. Тогда на 85% сократила подачу воды с Западной фильтровальной станции.