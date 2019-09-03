Украина откажется от МВФ: у Гончарука сделали резонансное заявление

Новый Кабинет министров планирует завершить сотрудничество с Международным валютным фондом после выполнения условий программы кредитования.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в эфире ICTV, передает "Зеркало недели". Она пояснила, что новая программа с МВФ будет длиннее предыдущих, но может стать последней.

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", – сказала Маркарова.

Министр отметила, задача Украины "выпустится из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

Маркарова допустила прекращение работы с МВФ

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не будет нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", – заявила Маркарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с МВФ на 3-4 года.

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