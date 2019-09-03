Украина откажется от документообмена: Кабмин раскрыл детали

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство с 1 октября откажется от документообмена, а не от документооборота.

"Каждый месяц госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов. С 1 октября мы намерены это прекратить", – написал Дубилет в Facebook.

"СМИ распространили новость о том, что мы хотим запретить бумажный документооборот. Тут, к сожалению, закралась ошибка. Документообмен – это обмен документами между органами. Документооборот – это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене", – добавил он.

Однако, по словам министра Кабинета министров, полная диджитализация документооборота – это задача на ближайшие 1-2 года.

"Есть ряд документов (их относительно немного), которые пока нельзя перевести в цифру из-за законов. Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруем, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения", – добавил Дубилет.

"Сейчас мы переводим документы в цифровой вид одним махом, не разбираясь в их сути. Однако, уверен, 90% этих документов не нужны сами по себе – ни в бумаге, ни в цифре. В ближайшее время начнем их ревизию и выжигание. Лучше, чем электронный документ, может быть только несуществующий документ", – резюмировал он.

Правительство с 1 октября откажется от документообмена, а не документооборота Цензор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о планах правительства отказаться от бумажного документообмена в работе государственного аппарата.

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