Украина отгородится "стеной" от России: проект потребовал дополнительные миллионы

В Украине в 2019 году выделят 400 млн гривен на работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы.

"За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, проложить 65,8 км рокадных дорог", – сообщил в ходе брифинга помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Кроме того, будут оборудованы 40 переходов рокадных дорог через сложные участки (овраги, канавы и т.п.), а также проведутся работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на трех объектах.

По его словам, Госпогранслужба не реализует проект самостоятельно – этим занимаются подрядные организации.

"Данный проект является крайне важным для нашего государства, а потому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти", – резюмировал Слободян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении досудебного расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена".

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