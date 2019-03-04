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Украина отгородится "стеной" от России: проект потребовал дополнительные миллионы

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В Украине в 2019 году выделят 400 млн гривен на работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы.

"За эти средства планируется развернуть значительное количество комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, проложить 65,8 км рокадных дорог", – сообщил в ходе брифинга помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Кроме того, будут оборудованы 40 переходов рокадных дорог через сложные участки (овраги, канавы и т.п.), а также проведутся работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на трех объектах.

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По его словам, Госпогранслужба не реализует проект самостоятельно – этим занимаются подрядные организации.

"Данный проект является крайне важным для нашего государства, а потому его реализация должна быть приоритетной задачей для всех органов власти", – резюмировал Слободян.

Украина отгородится "стеной" от России: проект потребовал дополнительные миллионы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о завершении досудебного расследования дела о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Такие заграждения может в какой-то степени помогли бы от наплыва нелегальных мигрантов ,типа гастарбайтеров,но от вторжения ....хотя после. "майдана" удивляться уже не приходится ..
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
На строительстве этой стены нужно обязательно задействовать министерство энергетики Украины. Чтобы стена всегда была под качественным высоковольтным напряжением (15 ... 20 тысяч вольт) Тогда можно сэкономить на строительстве обогреваемого рва с крокодилами вдоль стены
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Levitsky Valery, Хочешь сказать хохлы тех крокодилов сожрут?)
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Юг Руси
Юг Руси
Ну вот, наконец-то нашли куда выгодно вложить деньги МВФ )))
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Юг Руси, Конечно с выгодой) Лярд выделили, 400 лямов подрядным конторам на раздербанивание отдали, 600 лямов себе в карман. Чем не бизнес?)
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