Украина отдала американской компании самый газоносный участок в Черном море

В Украине признали американскую корпорацию Trident Acquisitions победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

"Это была трудная борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины", – сообщил CEO и один из акционеров корпорации Илья Пономарев на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил за доверие, оказанное правительством и руководством Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Обещаем вас не подвести и сделать все возможное для быстрейшего начала добычи", – резюмировал глава Trident Acquisitions.

Напомним, в апреле Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции.

Срок действия соглашения – 50 лет.

Корпорацию Trident Acquisitions признали победителем конкурса по разработке самого газоносного участка в Черном море

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что Российская Федерация и ее крупнейшая газодобывающая компания "Газпром" спонсируют группы влияния, которые блокируют деятельность по добыче газа в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госгеонедрах заявили о намерении выставить на аукцион 169 участков недр полезных ископаемых.

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