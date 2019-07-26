Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украина отдала американской компании самый газоносный участок в Черном море

2.3т Читать материал на украинском

В Украине признали американскую корпорацию Trident Acquisitions победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

"Это была трудная борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины", – сообщил CEO и один из акционеров корпорации Илья Пономарев на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил за доверие, оказанное правительством и руководством Министерства энергетики и угольной промышленности.

Новости
Украина полностью перейдет на газ собственной добычи: Гройсман озвучил сроки

"Обещаем вас не подвести и сделать все возможное для быстрейшего начала добычи", – резюмировал глава Trident Acquisitions.

Напомним, в апреле Кабинет министров объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции.

Срок действия соглашения – 50 лет.

Корпорацию Trident Acquisitions признали победителем конкурса по разработке самого газоносного участка в Черном море

Корпорацию Trident Acquisitions признали победителем конкурса по разработке самого газоносного участка в Черном море

Напомним, в "Нафтогазе" заявили, что Российская Федерация и ее крупнейшая газодобывающая компания "Газпром" спонсируют группы влияния, которые блокируют деятельность по добыче газа в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госгеонедрах заявили о намерении выставить на аукцион 169 участков недр полезных ископаемых.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Добыча газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Добыча газа
Персона
Илья Пономарев
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
49
Смешно
7
Интересно
7
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
van Dijk Max
van Dijk Max
у россии есть опыт в таких схемах , ВВП остановил ентот грабеж , но чубатые видать считают себя умными
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel