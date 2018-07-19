"Не так быстро": стало известно, когда разрешится водный коллапс в Украине

Предприятие "Днепразот", которое принадлежит беглому олигарху Игорю Коломойскому, через несколько дней возобновит производство хлора.

Как пояснила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий, на заводе уже готовятся к запуску.

"Пока по состоянию на вечер (среды, 18 июля. – Ред.) они не работают. Они нам задекларировали, что готовятся к запуску, но их не так быстро запустить. Им, чтобы выйти на объем производства нужно 3 суток, это достаточно сложное производство", – передает ее слова "Интерфакс-Украина".

При этом в "Днепразоте" пояснили, что информация о готовности или неготовности к восстановлению работы может появиться в течение дня.

Начальник бюро корпоративного права предприятия и государственного имущества завода Сергей Пойда сообщил "Громадському радио", что по состоянию на сегодняшнее утро (19 июля. – Ред.) такой информации не поступало.

"Возможно что-то объявят, но пока ничего не могу сказать. Примут ли решение о запуске "Днепроазота" станет известно в течение дня, ближе к вечеру", - пояснил он.

"Днепразот"

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня "Днепразот" прекратил свою работу в связи с убыточностью. Предприятие было производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды.

Позже стало известно, что Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы "Днепразота".

При этом в Carlsberg Ukraine также сообщили, что компания не закрывает завод по производству пива, а ждет помощи от правительства для решения этой проблемы.

Впоследствии "Днепроазот" согласился возобновить производство хлора, но при условии повышения цен на производимую продукцию. При этом, как стало известно, из-за остановки предприятия ему грозит крупный штраф.