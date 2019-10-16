Украина остается беднейшей страной Европы: что изменится в будущем

Согласно отчету Международного валютного фонда, Украина по результатам 2018 года остается самой бедной страной Европы.

Об этом в Facebook сообщил экономист Владимир Компаниец. При этом, согласно его данным, Украина за год "смогла обойти Гондурас и Филиппины".

"На базе нового отчета МВФ обновил инфографику, по которой сразу понятно место экономики Украины в мире. Зеленым выделены страны с ВВП на душу населения больше чем в Украине, а красным страны с ВВП на душу населения не более чем в Украине. По результатам 2018 года Украина остается бедной страной Европы, но при этом за год удалось обойти Гондурас и Филиппины", – отметил он.

Страны, чей ВВП превышает украинский facebook.com

ВВП на душу населения (в долларах США) facebook.com

По данным экономиста, сейчас Украина занимает 132 место по показателю ВВП на душу населения. Также, по результатам второго квартала 2019, Украина остается страной с наименьшей средней зарплатой среди всех стран Европы, утверждает Компаниец.

"Благодаря ревальвации гривны эта ситуация изменится и Украина по результатам 2019 года покинет последние места в Европе по показателям ВВП на душу населения и средней зарплате", – резюмирует он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL цитировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который заявил, что для роста ВВП страны нужно привлечь порядка $50 млрд инвестиций.

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