Украина определилась с большой приватизацией: что будет выставлено на продажу

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации на 2019 год (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сообщил в Facebook руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров, соответствующие решение правительство приняло на закрытом заседании в среду, 16 января. "Перечень объектов большой приватизации утвержден. Только что Кабинет министров принял соответствующее решение", — сообщил он.

Таким образом на продажу выставят:

ОАО "Тернопольоблэнерго",

ПАО "Центрэнерго",

ОАО "Запорожьеоблэнерго",

Акционерная компания "Харьковоблэнерго",

АО "Николаевоблэнерго",

ПАО "Хмельницкоблэнерго",

Объединенная горно-химическая компания,

Угольная компания "Краснолиманская",

ПАО "Азовмаш",

Государственное предприятие "Завод" Электротяжмаш ",

ПАО "Сумыхимпром",

"Одесский припортовый завод",

ОАО "Ориана",

ЧАО "Президент-Отель",

Государственное публичное акционерное общество "Национальная акционерная компания" Украгролизинг ",

Фармацевтическая компания "Индар".

Для шести предприятий из перечня Фонд еще в прошлом году отобрал инвестиционных советников. Однако Одесский припортовый завод, вгольная компания "Краснолиманская", заводы "Электротяжмаш", "Индар", Объединенная горно-химическая компания остаются заблокированы решением суда, согласно инвестиционные советники не утверждены и начать практическую работу по приватизации невозможно.

"Сейчас идет подготовка к приватизации АО "Президент Отель" инвестиционным советником "Конкорд Консалтинг" в консорциуме с "Бюро Маркуса" и Redcliffe Partners", — написал Трубаров.

Также Кабмин принял решение, что повторный конкурс по приватизации энергогенерирующей компаниии ПАО "Центрэнерго" будет проведен на прежних условиях и по прежней цене.

В частности, включено ОАО "Центрэнерго", приватизацию которого предписано осуществить в соответствие с требованиями 4-го абзаца 2-го пункта пятого раздела закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Оперативность принятия решения правительства обусловлена необходимостью объявления конкурса до истечения срока оценки "Центрэнерго" (до 31 марта 2019 года).

По информации агентства "Интерфакс-Украина", конкурс может быть объявлен до конца января.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2018 году в бюджет поступило лишь 300 млн грн от приватизации государственных предприятий.

В июле 2017 года МЭРТ обнародовало список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" и "Центрэнерго". 3 октября Кабмин одобрил стартовую цену "Центрэнерго".

Фонд госимущества был намерен продать государственный пакет акций "Центрэнерго" (78,2% акций) на аукционе с начальной ценой 5,9 млрд грн. Заявку на участие в торгах подало четыре участника. При этом ни одна компания из ЕС не заявила о желании купить "Центрэнерго".

Позже ФГИ отменил конкурс по приватизации "Центрэнерго", который должен был состояться 13 декабря.

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