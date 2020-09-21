Украина оказалась замешана в ''сливе'' от финансовой разведки США: адвокат озвучил последствия

Документы финансовой разведки США, изобличающие участие крупнейших мировых банков в переводах "грязных" денег, являются достаточным основанием для начала расследования деятельности как банков, так и тех, кто отправлял средства.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил адвокат Ростислав Кравец.

"Вероятнее всего, как показывает практика, все банки при наличии нарушений законодательства будут оштрафованы, но их деятельность не прекратится. Кроме того, даже для штрафов, необходимо будет провести тщательное расследование и не факт, что выдвинутые банкам обвинения не будут оспорены в судах", – объяснил Кравец.

Также в документах фигурируют фамилии, связанные с Украиной (бизнесмен Дмитрий Фирташ, глава администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Клюев, российско-украинский бизнесмен Павел Фукс). Это может быть основанием, чтобы на документы обратили внимание украинские правоохранители.

"К сожалению, украинская правоохранительная система руководствуется в первую очередь не законом, а политической волей и целесообразностью. Поэтому, без политической воли, навряд ли будут проводить расследование. Или же проведут его для вида, как это и происходит в Украине", – подытожил Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупные бизнесмены, чиновники и скандальные политики переводили миллиарды "грязных" долларов по всему миру, а крупные банки способствовали этому. Об этом говорится в документах одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN.