Украина оказалась позади России и Беларуси в рейтинге благосостояния

Роман Груша Экономика 10:46, 17.11.2020

Украина заняла 92 место в мировом рейтинге благосостояния. Это на 4 позиции выше по сравнению с 2019 годом, однако является худшим показателем среди стран Восточной Европы.

Всего в рейтинге оценивали 167 стран. Об этом говорится в отчете международной организации Legatum Institute.

При этом аналитики поместили Россию на 76 место в мировом рейтинге благосостояния, а Беларусь на – 69.

Причиной этого указывается война на Донбассе, которая существенно снижает рейтинг безопасности. В то же время аналитики указывают на проблемы Украины в сфере свободы собраний и объединений.

Самые высокие позиции в рейтинге Legatum Institute занимают Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. А на последнем месте находится Южный Судан.

Причиной этого указывается война на Донбассе, которая существенно снижает рейтинг безопасности
"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Масло в Украине подделывают в каждой области, до 70% – фальсификат: чем опасно и какое выбрать

Свекор устроил "ревизию" в доме невестки-блогерши: матерное видео стало вирусным в сети

Новоизбранный президент Молдовы в первой же речи вспомнила об Украине

Ученые сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине. Графики

Зеленский запустил флешмоб с посланием для "зрадофилов". Видео