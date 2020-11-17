Украина оказалась позади России и Беларуси в рейтинге благосостояния
Украина заняла 92 место в мировом рейтинге благосостояния. Это на 4 позиции выше по сравнению с 2019 годом, однако является худшим показателем среди стран Восточной Европы.
Всего в рейтинге оценивали 167 стран. Об этом говорится в отчете международной организации Legatum Institute.
При этом аналитики поместили Россию на 76 место в мировом рейтинге благосостояния, а Беларусь на – 69.
Причиной этого указывается война на Донбассе, которая существенно снижает рейтинг безопасности. В то же время аналитики указывают на проблемы Украины в сфере свободы собраний и объединений.
Самые высокие позиции в рейтинге Legatum Institute занимают Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. А на последнем месте находится Южный Судан.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина заняла 131 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран мира BDO International Business Compass.