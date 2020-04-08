Украина ограничит до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси: названы сроки

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ограничит импорт электроэнергии из России и Беларуси на период карантина из-за коронавируса COVID-19 и в течение 30 дней со дня его отмены.

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Об этом сообщила пресс-служба компании на своем сайте. Об аннулировании результатов годового аукциона, на котором было распределено пропускную способность на год, и возмещения ограниченных прав известят дополнительно.

"Укрэнерго" на исполнение решения НКРЭКУ, постановления №766 от 8 апреля 2020 года, принимает меры по ограничению импорта из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь) на период действия карантина, связанного с распространением коронавирусной болезни (COVID- 19) и в течение 30 дней со дня его отмены", – говорится в сообщении.

Украина ограничит до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси. Иллюстрация НЭК "Укрэнерго"

Так, в части межгосударственных связей между Украиной и Россией, Беларусью будут осуществлены следующие мероприятия:

ограничено до 0 МВт доступную пропускную способность, что будет предлагаться на месячном аукционе на май 2020 года;

ограничено до 0 МВт доступную пропускную способность, что будет предлагаться на суточных аукционах в период с 9 апреля по 24 мая 2020 года;

уменьшено в полном объеме распределенную пропускную способность межгосударственного пересечения с Россией и Беларусью с 9 апреля по 24 мая 2020 года.

Пресс-служба компании также отметила, что уменьшение распределенной пропускной способности будет осуществлено в соответствии с законодательством и соглашений о параллельной работе с Беларусью и Россией, которые позволяют корректировать графики импорта-экспорта предварительно – за два дня до осуществления соответствующих операций. То есть ограничение импорта состоится с 10 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, член комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ранее уже заявлял, что импорт тока из России и Беларуси должен быть немедленно остановлен, Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

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