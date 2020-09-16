Украина приравняла электронный паспорт к обычному: все детали новшества

В Украине гражданам разрешили вместо обычного паспорта показывать его электронные аналоги в приложении "Дія". В частности, на почте, в банках, а также при приобретении алкогольных напитков и сигарет.

Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 16 сентября, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале.

Вместо обычного паспорта можно предъявлять:

е-паспорт;

е-паспорт для выезда за границу.

Также разрешается использовать электронную версию идентификационного кода вместо его бумажного аналога.

В каких случаях можно показывать электронные варианты:

оказание услуг почтовой связи;

проведение банковских операций;

подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;

предоставление услуг по медицинскому обслуживанию;

предоставление гостиничных услуг;

предоставление телекоммуникационных услуг;

предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;

предоставление административных услуг;

возврата уплаченных за товар денежных средств.

Кроме того, предусмотрена возможность проверки подлинности таких документов без передачи электронной копии.

"Экспериментальный проект запускают в связи с тем, что граждане уже массово сталкиваются с невозможностью использования приложения Действие в части торговых сетей, банков, почтовых отделений", – пояснил Гончаренко.

Кабмин разрешил использовать е-паспорт вместо обычного Telegram Алексея Гончаренко

Кабмин разрешил использовать е-паспорт вместо обычного Telegram Алексея Гончаренко

Кабмин разрешил использовать е-паспорт вместо обычного Telegram Алексея Гончаренко

Кабмин разрешил использовать е-паспорт вместо обычного Telegram Алексея Гончаренко

Гончаренко рассказал о решении Кабмина. Telegram Алексея Гончаренко

Гончаренко рассказал о решении Кабмина. Telegram Алексея Гончаренко

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