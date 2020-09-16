Украина приравняла электронный паспорт к обычному: все детали новшества
В Украине гражданам разрешили вместо обычного паспорта показывать его электронные аналоги в приложении "Дія". В частности, на почте, в банках, а также при приобретении алкогольных напитков и сигарет.
Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 16 сентября, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале.
Вместо обычного паспорта можно предъявлять:
е-паспорт;
е-паспорт для выезда за границу.
Также разрешается использовать электронную версию идентификационного кода вместо его бумажного аналога.
В каких случаях можно показывать электронные варианты:
оказание услуг почтовой связи;
проведение банковских операций;
подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;
предоставление услуг по медицинскому обслуживанию;
предоставление гостиничных услуг;
предоставление телекоммуникационных услуг;
предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;
предоставление административных услуг;
возврата уплаченных за товар денежных средств.
Кроме того, предусмотрена возможность проверки подлинности таких документов без передачи электронной копии.
"Экспериментальный проект запускают в связи с тем, что граждане уже массово сталкиваются с невозможностью использования приложения Действие в части торговых сетей, банков, почтовых отделений", – пояснил Гончаренко.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. Грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка. У некоторых они достигают более миллиона гривен в месяц.