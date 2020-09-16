Украина приравняла электронный паспорт к обычному: все детали новшества

Ярослав Маркин Экономика 16:35, 16.09.2020 Обновлено: 16:46, 16.09.2020

В Украине гражданам разрешили вместо обычного паспорта показывать его электронные аналоги в приложении "Дія". В частности, на почте, в банках, а также при приобретении алкогольных напитков и сигарет.

Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 16 сентября, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") в своем Telegram-канале.

Вместо обычного паспорта можно предъявлять:

  • е-паспорт;

  • е-паспорт для выезда за границу.

Также разрешается использовать электронную версию идентификационного кода вместо его бумажного аналога.

В каких случаях можно показывать электронные варианты:

  • оказание услуг почтовой связи;

  • проведение банковских операций;

  • подтверждение возраста при приобретении пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин или табачных изделий;

  • предоставление услуг по медицинскому обслуживанию;

  • предоставление гостиничных услуг;

  • предоставление телекоммуникационных услуг;

  • предъявления по требованию уполномоченного лица во время посещения административных зданий;

  • предоставление административных услуг;

  • возврата уплаченных за товар денежных средств.

Кроме того, предусмотрена возможность проверки подлинности таких документов без передачи электронной копии.

"Экспериментальный проект запускают в связи с тем, что граждане уже массово сталкиваются с невозможностью использования приложения Действие в части торговых сетей, банков, почтовых отделений", – пояснил Гончаренко.

Кабмин разрешил использовать е-паспорт вместо обычного
Telegram Алексея Гончаренко
Кабмин разрешил использовать е-паспорт вместо обычного
Telegram Алексея Гончаренко
Кабмин разрешил использовать е-паспорт вместо обычного
Telegram Алексея Гончаренко
Кабмин разрешил использовать е-паспорт вместо обычного
Telegram Алексея Гончаренко
Гончаренко рассказал о решении Кабмина.
Telegram Алексея Гончаренко
Гончаренко рассказал о решении Кабмина.
Telegram Алексея Гончаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Кабмин снял карантинное ограничение зарплат в 47 тыс. Грн для членов правления и наблюдательных советов государственных Приватбанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка. У некоторых они достигают более миллиона гривен в месяц.

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Экономика

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