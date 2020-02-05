Украина одержала важную победу над Россией в ВТО

Всемирная торговая организация удовлетворила апелляцию Украины в деле о поставках железнодорожных вагонов в Россию.

Апелляционный орган ВТО признал, что Москва применила дискриминационные условия доступа к рынку для украинских производителей по сравнению с российскими и европейскими. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте организации решение.

В частности, с 2013 года РФ вводила ограничения на поставку продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского стрелочного завода, Азовзагальмаша и Харьковского машиностроительного завода ФЭД.

Соответствующий иск Украина подала в октябре 2015 года. Однако в 2018 году экспертная группа ВТО отклонила требование признать системность нарушений со стороны России.

"Победа! Поздравляю Украину с победой во Всемирной торговой организации по делу против России о запрете импорта вагонов и железнодорожного оборудования. Украина выиграла в ВТО апелляцию. Требования Украины удовлетворили почти полностью Апелляционным органом ВТО, а требования России отклонены", – сообщила в Facebook бывшая заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

Всемирная торговая организация удовлетворила апелляцию Украины в деле о поставках железнодорожных вагонов в Россию

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров Украины расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей.

Также Кабинет министров продлил действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом, РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

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