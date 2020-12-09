Украина обещала ЕС санкции против Лукашенко: у Зеленского пояснили, почему этого так и не сделали

Украина до сих пор не ввела санкции против Беларуси за фальсификацию выборов, поскольку Совет национальной безопасности и обороны не принял такого решения.

Такое пояснения дали в Офисе президента на запрос "Украинских новын". Напомним, что Киев пообещал Евросоюзу присоединиться к санкциям против режима Лукашенко еще в начале ноября. Издание же просило ОПУ предоставить копию официального решения Украины о санкциях, если такое имеется.

"... Сообщаем, что согласно информации, предоставленной директоратом по вопросам внешней политики Офиса президента Украины, такое решение не принято", – говорится в документе.

Там напомнили, что согласно законодательству решение о санкциях принимается на уровне СНБО и вводится в действие указом президента Украины Владимиро Зеленским.

Украина до сих пор не ввела санкции против Беларуси

6 ноября Совет Европейского Союза утвердил дополнительный санкционный список за фальсификацию выборов в Беларуси. В частности, они затронули и незаконно избранного президента Александра Лукашенко. После этого аналогичный шаг предприняла и Канада.

В черный список были внесены кроме Лукашенко еще 14 белорусских чиновников. Среди них значится сын незаконно избранного главы государства Виктор Лукашенко. Всем фигурантам списка запретили поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.

Легитимность Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. 12 октября решение о персональных санкциях против него утвердил Совет ЕС на уровне глав МИД.

На днях Лукашенко ответил главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после того, как против него были введены санкции.

Появилось видео с выступления "президента", во время которого он заявил, что собирается разбираться с этой ситуацией в суде. По словам Лукашенко, он был наказан за то, что выстраивает справедливую политику.

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