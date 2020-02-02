Украина недополучила 14 млрд грн: Минфин рассказал о серьезных проблемах с госбюджетом

Государственный бюджет Украины по итогам января недополучил 13,8 млрд гривен доходов.

Главная причина – существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, в ведомстве обращают внимание на сильный обменный курс гривни (средний курс января составил 24,1 грн/долл, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/ долл), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ.

Таким образом, доходы общего фонда государственного бюджета в прошлом месяце составили 42,6 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

"Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.