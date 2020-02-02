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2 февраля • обновлено в 17:20
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Украина недополучила 14 млрд грн: Минфин рассказал о серьезных проблемах с госбюджетом

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Государственный бюджет Украины по итогам января недополучил 13,8 млрд гривен доходов.

Главная причина – существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, в ведомстве обращают внимание на сильный обменный курс гривни (средний курс января составил 24,1 грн/долл, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн/ долл), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ.

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Таким образом, доходы общего фонда государственного бюджета в прошлом месяце составили 42,6 млрд гривен.

Государственный бюджет Украины по итогам января недополучил 13,8 млрд гривен доходов

Государственный бюджет Украины по итогам января недополучил 13,8 млрд гривен доходов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2018 году совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

  • В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

  • В бюджете Украины на 2020 год заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд гривен и расходы 1,17 трлн гривен.

  • "Дыра" составит 95 млрд гривен. А на госдолг потратятся рекордные почти 40% доходов бюджета.

  • 17 декабря премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – на развитие, ремонт и строительство.

  • Временная остановка платежей из бюджета, решение о которой приняли в Кабмине, грозит ударом по предпринимателям, которые оказали государству какие-то услуги и ждут за это оплату. Такое мнение высказал волонтер и советник бывшего президента Украины Юрий Бирюков.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Госбюджет-2020
Тег
Министерство финансов
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вітаю шановних українців! Це успіх! А в Росії бюджет профіцитний, ось вони лохи!
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1
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Промышленности нет, экономика разрушена, заробитчанам клубнику собирать рано. Вот и доходов нет у XoxлоГабона.
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6
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Примите наши поздравления!
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7
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пигин Макс, Искренние!
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5
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