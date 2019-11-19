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19 ноября • обновлено в 06:55
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"Украина не замерзнет!" Оржель дал ответ "Газпрому" на дерзкое предложение

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Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Такое заявление сделал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова". В частности, он назвал неприемлемым предложение российского "Газпрома" относительно нового контракта.

"На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца", – сказал министр.

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При этом Оржель добавил, что наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, однако проведенные стресс-тесты показали, что даже в пиковые дни украинским потребителям хватит газа.

Украинский министр надеется на то, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

"Это предложение, которое было определено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год использования украинской газотранспортной системой", подчеркнул Оржель.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Оржель
Место
Украина
Теги
транзит газа Газпром
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну это же замечательно! бог в помощь! целую зиму будете в тепле! правда денег за транзит не будет, но это же мелочи, ЕС поможет, в долг даст.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Украина считает, что она сможет протянуть эту зиму без воровства российского газа.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Господя, ну не замёрзнете и молодцы. Неужели сей пан думает, что цель сп2 - заморозить Украину? Её можно было достигнуть намного более простыми способами.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Крым Андрей,ты статью то читал,андруша?"Потоки" то при кую?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Тарас Бор, ради выигрыша исков газпром начал потоки строить? Да в уме ли ты?
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