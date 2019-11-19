"Украина не замерзнет!" Оржель дал ответ "Газпрому" на дерзкое предложение

Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Такое заявление сделал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова". В частности, он назвал неприемлемым предложение российского "Газпрома" относительно нового контракта.

"На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца", – сказал министр.

Транзит газа из России "Цезор.НЕТ"

При этом Оржель добавил, что наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, однако проведенные стресс-тесты показали, что даже в пиковые дни украинским потребителям хватит газа.

Украинский министр надеется на то, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

"Это предложение, которое было определено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год использования украинской газотранспортной системой", – подчеркнул Оржель.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Россия готова поставлять газ, если только Украина откажется от многомиллиардных исков к "Газпрому".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал