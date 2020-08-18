Украина сорвала план выполнения бюджета на 38 млрд: чем это грозит

Украина в первом полугодии 2020 года не выполнила план доходов на 38 млрд грн, или 7,8%.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook. По его словам, на выполнении госбюджета сказалось углубления негативных тенденций в экономике.

"Это снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке наших специалистов), и выпуска промышленной продукции на 8,3%, так и импорта. А также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций. План на доходы не выполнен на 38 млрд грн, или 7,8%. Лишь один пример – правительство прогнозировало сокращение импорта на 10%. Фактически в I полугодии он уменьшился на 19,7%. Как следствие, недополучено 14 млрд грн доходов", – сообщил Пацкан.

Статистика выполнения госбюджета Счетная Палата

В частности, план расходов не выполнен на 51 млрд грн. При том, что он был уменьшен на 77 млрд грн.

Расходы на погашение и обслуживание долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года.

План выполнения госбюджета-2020 Facebook Валерия Пацкана

Какова ситуация с долгами в Украине

На конец 2019 дефицит бюджета составил более 71 миллиард гривен. За первый квартал 2020 года добавили еще 32,73 миллиарда.

Недавно пересмотрели госбюджет-2020, в который заложили дефицит на уровне 298,4 миллиарда гривен (раньше было 96,3 миллиарда). Он увеличился втрое.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак пояснил, что бюджет увеличили, поскольку, по подсчетам правительства, в связи с карантинными ограничениями для субъектов хозяйствования бюджет не получит около 150-200 млрд гривен дохода. Расходы правительство не может сокращать, поскольку большая их часть социальные, их сокращение может вызвать недовольство в обществе. Поэтому правительство вынуждено увеличивать дефицит.

По словам экономиста, есть только один источник покрытия дефицита бюджета – увеличения как внутреннего, так и внешнего госдолга.

"Внешний долг – это средства МВФ, Всемирного банка, правительств многих стран и облигации, которые Украина может выпускать. Внутренний долг может покрываться за счет тех, кто захочет купить облигации. Однако есть еще один способ – печать денег, то есть тот случай, когда облигации выкупает Нацбанк через механизм так называемого "печатного станка", – пояснил Новак.

По его словам, печать денег может привести к всплеску инфляции. Однако, если правительство использовало бы эти средства по целевому назначению, в качестве помощи тем предприятиям, которые оказались под запретом деятельности и ограничениями, тогда этого можно было бы избежать.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минфина, в Украине за 7 месяцев 2020 года дефицит госбюджета составил более 47 млрд грн. К тому же в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнены на 11,6%.