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17 марта • обновлено в 10:45
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Украина собирается попросить помощь у МВФ для борьбы с коронавирусом

1.3т
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На заседании Кабмина поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил в Facebook глава правительства Денис Шмыгаль по результатам срочного заседания Кабмина, которое состоялось вечером в понедельник, 16 марта.

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Также премьер поручил проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить. А также оценить объем средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 грн.

"Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть", - написал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
МВФ
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
А шо так? Олигархи послали Зе на,,,,,? Так и МВФ пошлет...
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Какой позор! Украинцы, где же ваша гидность, побирушки нищие?:)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Люди добрые сами мы не местные помогите пожалуйста!!!! Может быть кто то пoможет удавкой для MAHДАйнутой мpaзоты???
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