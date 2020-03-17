Украина собирается попросить помощь у МВФ для борьбы с коронавирусом

На заседании Кабмина поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил в Facebook глава правительства Денис Шмыгаль по результатам срочного заседания Кабмина, которое состоялось вечером в понедельник, 16 марта.

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Также премьер поручил проработать вместе с сетями ретейлеров перечень товаров, экспорт которых следует ограничить. А также оценить объем средств, необходимых для доплаты в размере 1000 грн гражданам, имеющим пенсию менее 5000 грн.

"Впереди еще много работы, но объединив усилия, мы способны все преодолеть", - написал Шмыгаль.

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