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20 декабря • обновлено в 22:36
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Украина не смогла вернуть $7 млрд из-за Йованович – Луценко

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Бывший посол США в Украине Мари Йованович заблокировала возвращение в украинский бюджет 7 миллиардов долларов, украденных беглым президентом Виктором Януковичем.

С таким заявлением выступил экс-генпрокурор Юрий Луценко 20 декабря в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Он заявил, что Йованович якобы помешала его встречи с руководством ФБР США, что сделало невозможным возвращение средств.

"Йованович в своих показаниях в Конгрессе говорит дословно следующее: "Луценко обратился с просьбой организовать встречу с высокопоставленными лицами США. Вы знаете, что для этого он должен подать информацию о теме, которую он хочет обсудить. Луценко должен был подать эту информацию легальному представителю ФБР при посольстве в Украине, но он никогда этого не делал". Так сказала Йованович, будучи под присягой.

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А вот у меня в руках письмо ГПУ, которая предоставила посольству США тему, по которой я хотел встретиться. Тема эта 7 миллиардов ворованных у Украины денег, которые находятся в одном из хедж-фондов США. Вот бланк, вот наша печатка и подпись моего заместителя. Между прочим, это значит ложь под присягой госпожи Йованович. Это также означает, что она заблокировала возможность расследования и возвращения в нашу страну 7 миллиардов долларов", – заявил Луценко.

При этом он заявил, что Йованович, как представителю Демократической партии США, было невыгодно возвращение Украине указанных им 7 миллиардов долларов, поскольку хедж-фонд Franklin Templeton, на счета которого были выведены эти средства, являются ключевыми инвесторами предвыборной компании демократов.

Луценко обвинил Йованович

Луценко обвинил Йованович

Как писал OBOZREVATEL, Луценко заявил, что импичмент президента США Дональда Трампа вряд ли будет доведен до конца, поскольку у Демократической партии не хватит голосов.

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Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Юрий Луценко Виктор Янукович Мари Йованович Савик Шустер
Место
Украина
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