Карантин в Украине: Криклий пояснил, как будет работать транспорт

В Украине не будут ограничены железнодорожные, автобусные и автомобильные перевозки, как за границу, так и по стране в связи с вспышкой коронавируса.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга в четверг, 12 марта, сообщает Укринформ.

"По железнодорожным перевозкам - никаких ограничений. Так же как и по общественному транспорту у нас ограничения отсутствуют. Единственное, что понятно, будет дополнительное внимание уделяться к транспортным средствам, которые путешествуют из стран, где есть подтвержденные заражения коронавирусом. Если говорить об автобусных и автомобильных перевозках, то у нас из 219 пунктов пересечения границы будет 49, то есть здесь уже происходит определенное ограничение", - отметил Криклий.

Он добавил, что в Украине также не запланированы ограничения внутренних железнодорожных, автобусных и автомобильных перевозок.

Министр рассказал, что на постоянной основе эпидемиологи проводят проверки транспортных средств, прибывающих в Украину по морю. По словам Криклия, такая практика распространена не только для выявления подозрений на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшие авиакомпании МАУ, SkyUp, Wizz Air, Ryanair вынуждены отменить ряд рейсов из Украины в европейские страны, а также в Азербайджан и Израиль из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!