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МирСпорт

Украина нанесла удар по "Газпрому": назван размер наказания

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Украина взыскала с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн гривен", – пишет министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

Кроме того, Минюст ведет переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии по взысканию с "Газпрома" еще 172 млрд гривен долга.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на Обозревателе.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Павел Петренко
Место
Украина
Объект
Министерство юстиции
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