Украина нанесла удар по "Газпрому": назван размер наказания

Украина взыскала с российского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

"Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн гривен", – пишет министр юстиции Павел Петренко в Twitter.

Кроме того, Минюст ведет переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии по взысканию с "Газпрома" еще 172 млрд гривен долга.

Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з "Газпрому" на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

Ми зараз ведемо перемовини з іноземними юридичними радниками про стратегію стягнення з "Газпрому" ще 172 млрд грн боргу. #МінЮст #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.