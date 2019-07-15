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Украина нанесла новый санкционный удар по России

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Украина продлила до 31 декабря 2020 года эмбарго на поставку ряда российских товаров в страну, введенное в 2015 году в ответ на ограничительные меры со стороны РФ.

Соответствующее постановление с изменениями №605 от 5 июля 2019 года было опубликовано на сайте Кабинета министров.

Отмечается, что документ уже вступил в силу.

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Санкции против России

Санкции против России

24tv.ua

Напомним, в 2016 году под запрет попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты.

С 2017 года перечень запрещенных товаров расширился за счет сульфата аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, а также полиэтилена с удельной плотностью 0,94 или более.

15 мая Кабинет министров распространил эмбарго на спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, в частности, на отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы, трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальную посуду, оборудование для производства хлебобулочных изделий и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Запрет на товары из России

Запрет на товары из России

Вчасно

Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня правительство России временно разрешило ввоз с Украины ряда товаров, попавших под запрет в качестве ответа на санкции.

Ранее Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

24 июня президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ.

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Темы
Российское эмбарго Санкции против России
Место
Украина
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
гандоны украинские, на каждую АЗС, на каждый бензобак повесьте табличку с предупреждением о том, что это Российский товар. Каждый из свиней заправляя свою колымагу должен помнить , что пополняет бюджет страны , считающей вас стадом альтернативно одаренных педерастов
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Pryhodko Dmitrii
Pryhodko Dmitrii
Вам на россии веднее как жить Вам санкции не почем так что крепитесь. Все кто живёт на россии прислушайтесь.... Слышите скрип.... Это опускается металлический занавес.
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
Pryhodko Dmitrii, гандоны украинские, на каждую АЗС, на каждый бензобак повесьте табличку с предупреждением о том, что это Российский товар. Каждый из свиней заправляя свою колымагу должен помнить , что пополняет бюджет страны , считающей вас стадом альтернативно одаренных педерастов
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Mega Death
Mega Death
Pryhodko Dmitrii, ...вокруг Украины))) Этот гнойник Европы мало кому интересен
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Червоний Данило
Червоний Данило
И правильно! на россии сейчас из-за санкций, товары и продукты делают в разы хуже чем в Китае! Лекарства это вообще ужас! Дело в том, что на россии несколько лет назад, изменили госты и стандарты. теперь можно торговать чуть ли не го-вном.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Carpenter Oleg, свинорус, она предостерегла от покупки так называемого "мягкого" мороженого, которое готовится прямо на месте в специальных аппаратах – фризерах. это мороженное рассчитано для приезжих свиней как правило. типа тебя.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Червоний Данило, на жри, тупое существо)) https://www.obozrevatel.com/topic/kachestvo-produktov-v-ukraine/
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