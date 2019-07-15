Украина нанесла новый санкционный удар по России

Украина продлила до 31 декабря 2020 года эмбарго на поставку ряда российских товаров в страну, введенное в 2015 году в ответ на ограничительные меры со стороны РФ.

Соответствующее постановление с изменениями №605 от 5 июля 2019 года было опубликовано на сайте Кабинета министров.

Отмечается, что документ уже вступил в силу.

Санкции против России 24tv.ua

Напомним, в 2016 году под запрет попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты.

С 2017 года перечень запрещенных товаров расширился за счет сульфата аммония, смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями, а также полиэтилена с удельной плотностью 0,94 или более.

15 мая Кабинет министров распространил эмбарго на спички, фанерную продукцию, обои, продукцию легкой промышленности, в частности, на отдельные виды трикотажных изделий и обуви, провода из углеродистой стали, провода металлические, трубы, трубки, сетки металлические, крепежные изделия, стальную посуду, оборудование для производства хлебобулочных изделий и транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Запрет на товары из России Вчасно

Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня правительство России временно разрешило ввоз с Украины ряда товаров, попавших под запрет в качестве ответа на санкции.

Ранее Россия объявила о запрете на экспорт в Украину с 1 июня нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

24 июня президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которым позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ.

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