Украина будет продавать мясо еще одной стране

Украина начнет экспортировать в Турцию свежее, охлажденное и замороженное мясо крупного рогатого скота.

Как сообщается, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) и компетентный орган Турции согласовали соответствующий ветеринарный сертификат.

До этого в Украине работала техническая миссия из Турции. Эксперты оценивали систему госконтроля за производством говядины. В частности, турецкие инспекторы проверили ряд хозяйств и убойных предприятий, которые заинтересованы в экспорте своей продукции.

Основным покупателем у Украины свежей и охлажденной говядины в 2017 году была Беларусь (на $31,94 млн), куда поставили 12,21 тыс. тонн (99,11% от общего объема) продукции.

Замороженную говядину экспортировали в Азербайджан (на $20,12 млн), Казахстан (на $18,61 млн) и Беларусь (на $17,59 млн). Экспорт в эти страны составил 18,32 тыс. тонн, 6,43 тыс. тонн и 6,08 тыс. тонн замороженной говядины соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Украина значительно увеличила экспорт бананов.