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Украина наказала Россию из-за Крыма и Донбасса: Порошенко ввел в действие жесткие санкции

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц, причастных к российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба СНБО, по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины в настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Отмечается, что Порошенко своим указом №82/2019 ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)", в том числе относительно руководителей Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

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Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

  • были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив;

  • причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному заключению украинских моряков;

  • организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова;

  • демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

  • распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;

  • незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.

Отмечается, что СНБО также ввела ограничительные меры против отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений НБУ продлены санкции до 4 банков с капиталом государства-агрессора.

В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия в отношении 8 юридических лиц, большинство из которых прекратило хозяйственную деятельность.

Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц.

Украина жестко наказала Россию: Порошенко ввел в действие санкции

Антикор

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям в отношении иностранным наблюдателей на выборах президента России в 2018 году в аннексированном Крыму.

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Тема
Санкции против России
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
санкции УкраинаРоссияСНБОКрым
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Теоретически в сексе лучше всех разбираются импотенты.....напужал петрундель настоящих мужиков....
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Федоров Федор
Федоров Федор
А почему Литро не внёс Турчинова и прочих с этот список?Они же Крым сдали.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Видел новость на федеральных каналах, что Миллер меняет фамилию на Миллерчук, а Дерипска на Дерипаско...
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