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29 ноября • обновлено в 11:34
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Украина начнет изымать газ у России: в "Нафтогазе" объяснили как

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища.

"Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа", – сообщил представитель национальной акционерной компании в интервью Deutsche Welle.

Однако, по его словам, украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.

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В связи с этим он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника.

"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить", – резюмировал Витренко.

Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища

Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок газа
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Комментарии
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Сергеев Денис
Сергеев Денис
Т.е. другими словами, "Украина начнет воровать газ?"))) Красавчики, все делают для прекращения транзита и запуска СП2 ускоренными темпами! Так держать!:) Скоро будет голый зад.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Насколько мне известно, контракт на поставку Россией газа в ЕС предполагает оплату по факту получения, а не предоплату, поэтому до тех пор, пока покупатель (Европа) не получил газ и не рассчитался за него, он является собственностью продавца (РФ). А, следовательно, Украина не имеет никакого законного основания закачивать его "на ответственное хранение" в свои хранилища под тем предлогом, о котором говорит Витренко. Такие действия приведут не только к протестам со стороны России, но и вызовут кучу вопросов у европейцев, поставив под сомнение надёжность Украины, как торгового партнёра ЕС и страны-транзитёра газа. Надеюсь, Витренко понимает это не хуже меня, и не станет реализовать свои угрозы на практике. Ничего, кроме ущерба - и репутационного, и материального - это Украине не принесёт.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Коваленко Андрій, и Витренко агент Путина? О, майн Готт, а честные люди в Украине ещё остались вообще? :)
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Ш. Олег, Дак Витренко как агент Путина и ставит за цель дискредитацию Украины.У него мать в Москву уехала,красными флагами махать
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Глава Нафтогаза сказал четко,никаких кнтрактов пока не вернут унитазы.....
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