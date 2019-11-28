Украина начнет изымать газ у России: в "Нафтогазе" объяснили как

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища.

"Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа", – сообщил представитель национальной акционерной компании в интервью Deutsche Welle.

Однако, по его словам, украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.

В связи с этим он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника.

"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить", – резюмировал Витренко.

Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища

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