Украина начнет изымать газ у России: в "Нафтогазе" объяснили как

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища.
"Это официальная позиция украинского законодательства. Если газ будет поступать на территорию Украины без документального оформления, то мы не можем и не будем перекрывать вентили, прекращая поток газа", – сообщил представитель национальной акционерной компании в интервью Deutsche Welle.
Однако, по его словам, украинское законодательство не будет позволять оператору газотранспортной системы выпускать этот газ куда-либо без документального оформления.
В связи с этим он будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника.
"Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить", – резюмировал Витренко.
Украина с 1 января 2020 года в случае отсутствия контракта с Россией на транзит будет закачивать газ в свои подземные хранилища
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа прошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.
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