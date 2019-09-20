Украина начала закупки электроэнергии у Беларуси

ООО "Газопоставляющая компания НАК "Нафтогаз Украины" начала импорт электроэнергии из Беларуси для продажи на украинском рынке.
"Нафтогаз" использует все возможности, чтобы предложить клиентам энергетические продукты на лучших условиях", – отметил директор по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрей Фаворов, говорится на сайте НАК.
"В частности, мы диверсифицируем закупки электроэнергии, начали ее импорт по долгосрочному контракту с "Белэнерго", – отметил он.
Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки вперед", а также на балансирующем рынке.
Напомним, что в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.
Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на рынке "на сутки вперед", а также на балансирующем рынке
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров 5 июня принял решение о том, что запуск рынка электроэнергии, намеченный на 1 июля, переносить не будут.
Чтобы удержать тарифы, поставщиков специальным постановлением обяжут удерживать цену в тех рамках, которые установит профильный регулятор.
Ожидается, что запуск рынка разрушит существующую монопольную систему и позволит украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать электроэнергию.
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