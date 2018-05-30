Украина начала взыскание многомиллиардного долга с "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с российского газового монополиста "Газпром" долга в размере 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Работа уже ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в украинском правительстве.

"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", – говорится в сообщении.

В частности, арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть проектные компании российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". По данным источника в украинском правительстве, акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG уже заморожены.

При этом представители "Газпрома" отметили только, что занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе" отказались комментировать ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.