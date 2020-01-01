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1 января • обновлено в 13:06
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Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

1.6т
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Украина успешно начала транзит российского газа по новому договору, который был подписан 30 декабря.

Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

"Первая ночь "Оператора ГТС Украины" прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", — сообщил он.

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

"Мы уже транспортировала в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту. Отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", — сообщили на странице Facebook Оператор ГТС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Юрко Медянык
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Пигин Макс
Пигин Макс
Забавные эти шеневмерлики, радуются, что начали спонсировать страну-ахрессора.
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1
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В Болгарию с 1 января начал поступать российский газ в обход Украины - через газопровод Турецкий поток. Толи еще будет!
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3
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Поганые xoxлы за копейку мать продадут, а не только идеалы мaйдaна.
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4
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