Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Украина успешно начала транзит российского газа по новому договору, который был подписан 30 декабря.
Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
"Первая ночь "Оператора ГТС Украины" прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", — сообщил он.
"Мы уже транспортировала в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту. Отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", — сообщили на странице Facebook Оператор ГТС Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, эти договоренности закладывают основы для возможного снижения цен на природный газ для внутренних потребителей в Украине.
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