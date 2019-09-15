Украина начала переговоры с МВФ о новом кредите: названа сумма

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении нового кредита. На этот раз речь идет о сумме в $5 млрд долларов.

Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает Bloomberg. По их информации, переговоры касаются замены краткосрочной программы Stand By на расширенную программу финансирования EFF, сроки которой могут составлять до трех лет.

Подчеркивается, что на официальном уровне информация о данных переговорах не будет разглашаться вплоть до их окончания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе. При этом министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.

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