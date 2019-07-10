Украина может закупить у США мощнейшие истребители: что известно

Украина может рассматривать возможность приобретения американских истребителей F-16.

Об этом заявил президент американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Говард, передает "Укринформ". По его словам, в случае если данная информация подтвердится, это может стать серьезным шагом для помощи Украине и модернизации ее Воздушных сил.

"Ходят слухи, что Украина может действительно рассматривать приобретение истребителей F-16 американского производства. Если они соответствуют действительности, это означает, что США рассматривают возможность серьезного шага для помощи Украине", – пояснил он.

F-16

По мнению президента Jamestown Foundation, именно потребности Воздушных сил Украины могут быть в приоритете рассмотрения дальнейших шагов военно-технического сотрудничества Украины и США, поскольку "они очень быстро стареют, и им не хватает запчастей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети ВСУ показали мощь украинского аналога Javelin. Так, ПТРК "Стугна-П" успешно отрабатывают молниеносное уничтожение целей.

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