Украина может закупить у США мощнейшие истребители: что известно

Украина может рассматривать возможность приобретения американских истребителей F-16.
Об этом заявил президент американской неправительственной исследовательской организации Jamestown Foundation Глен Говард, передает "Укринформ". По его словам, в случае если данная информация подтвердится, это может стать серьезным шагом для помощи Украине и модернизации ее Воздушных сил.
"Ходят слухи, что Украина может действительно рассматривать приобретение истребителей F-16 американского производства. Если они соответствуют действительности, это означает, что США рассматривают возможность серьезного шага для помощи Украине", – пояснил он.
F-16
По мнению президента Jamestown Foundation, именно потребности Воздушных сил Украины могут быть в приоритете рассмотрения дальнейших шагов военно-технического сотрудничества Украины и США, поскольку "они очень быстро стареют, и им не хватает запчастей".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети ВСУ показали мощь украинского аналога Javelin. Так, ПТРК "Стугна-П" успешно отрабатывают молниеносное уничтожение целей.
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