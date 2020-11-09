Украина может закупить российскую вакцину против коронавируса через Бразилию

Украина ищет возможности закупить вакцину против коронавируса через Бразилию, где тестируют и российские разработки.

"Посольство Украины в республике Бразилия направило запросы относительно перспектив экспорта вакцины против COVID-19 бразильским государственным институтам, которые являются партнерами их производителей, а также направило Украине подробную информацию об иностранных производителях, которые тестируют вакцину на территории Бразилии", – говорится в письме украинского посла в Бразилии к Минздраву и МИД Украины, передает экспертная организация StateWatch.

Однако дипломаты предупреждают правительство Украины, что в первую очередь Бразилия будет удовлетворять потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 млн человек.

Также отмечается, что Бразилия не является производителем вакцин, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране.

По состоянию на конец сентября 2020 года в Бразилии находились на III этапе тестирования и считались наиболее перспективными следующие вакцины против коронавируса:

ChAdOx1 nCoV-19 разработана Университетом Оксфорд и британской компанией "AstraZeneca".

Coronavac, разработана китайской компанией "Sinovac Biotech".

BNT162b2, разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioTech.

Ad26.COV2.S, разработана американской компанией "Jassen-Cilag", которая входит в группу Johnson & Johnson.

Также Бразилия заключила соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций по поставкам 50 млн доз вакцины против COVID-19 "Sputnik-V". Проведение клинических исследований этой вакцины планировалось с октября 2020 года.

Первой в мире о регистрации вакцины против коронавируса "Sputnik V" сообщила Россия. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи МЗ РФ и прошел клинические испытания в июне и июле.

Однако на Западе звучала критика в адрес российского препарата, ведь допуск вакцины прошел без масштабных данных третьей фазы испытаний, в которых бы участвовали несколько тысяч испытуемых.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере 142 мировые фармацевтические компании уже начали испытания вакцины от коронавируса. Однако наибольшего прогресса, то есть выхода препарата на заключительный этап, достигли шесть разработчиков, среди которых – AstroZeneca, Moderna, BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.