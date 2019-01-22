Украина может продлить контракт с Россией на транзит газа: озвучены требования

Операторы газотранспортных систем Украины и России для продолжения транзита газа в страны Европы должны заключить два контракта.

Первый – о технологическом взаимодействии на российско-украинской границе, как это предусмотрено нормами ЕС, а второй – должен касаться услуг транспортировки газа, пишет в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Этот контракт должен определять объемы газа и период транспортировки. Цена на эти услуги (тарифы) определит Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг на основе европейской методологии", – подчеркнула заместитель министра.

По ее словам, по обоим контрактам Украина имеет консенсус с Европейским Союзом – с 2020 года транспортировка газа должна базироваться на нормах и правилах ЕС.

Зеркаль также отметила, что пока рано комментировать предложение, сделанное на переговорах заместителем председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марошем Шефчовичем, относительно объемов будущего транзита газа.

"Вопрос объемов зависит от различных сценариев развития рынка ЕС, в том числе инфраструктуры. Но предложение именно от ЕС и действительно, как отметил Марош, создаст гравитацию в трехсторонних переговорах. ЕС представляет сторону спроса газа, интерес которой в том, чтобы получить столько газа, сколько нужно, и через маршрут, который является удобным и дешевым для потребителей", – сообщила заместитель министра иностранных дел Украины.

Однако, по ее словам, российская сторона требует отозвать претензии к "Газпрому" по Стокгольмскому арбитражу в обмен на продление действия действующего газового контракта.

​Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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