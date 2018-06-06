Украина может потерять 1 млрд евро и поддержку ЕС: озвучено условие

Европарламент может лишить Украину макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро, если Верховная Рада не примет 7 июня проект закона об Антикоррупционном суде.

"Есть четкая позиция Европейской народной партии: если в четверг не проголосуют за Антикоррупционный суд, голосование за макрофинансовую помощь, которое прогнозируется 13 июня в Европарламенте, может быть отложено", – сказал в эфире одного из телеканалов министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс".

Также, если Рада не поддержит создание суда, Украина может остаться без кредитных траншей от МВФ. В таком случае, заявил Данилюк, стране придется дополнительно искать около 4 млрд долларов.

"Если мы срываем программу МВФ, то это автоматически означает секвестр на сумму минимум 4 млрд долларов. Если в гривнях, то умножьте на 26-27 – это огромные суммы" – заявил Данилюк.

На сегодняшний день Украина получила по трем предыдущим программам MFA кредитов на сумму 2,8 млрд евро с начала 2014 года: 1,6 млрд евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 млрд евро в 2015-2017 годах как часть третьей программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку, если парламент не примет проект закона об Антикоррупционном суде.