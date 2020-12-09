Украина рассчитывает на военную помощь США, а Трамп грозит накласть вето: что нужно знать о голосовании в Конгрессе

Украина в 2021 году может получить от США 250 млн долларов военной помощи.

Это предусмотрено оборонным бюджетом страны, который одобрили члены Палаты представителей в Конгресе США, передает "Укринформ". Помощь предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдет на поддержку украинских вооруженных сил. Теперь такое же голосование по проекту должно состояться в Сенате.

Президент США Дональд Трамп угрожал ветировать законопроект. Всего за несколько часов до голосования он написал в Twitter: "Я надеюсь, что республиканцы Палаты представителей проголосуют против очень слабого закона оборонного бюджета США, на который я наложу вето".

При этом конгрессмены большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год – "за" проголосовали 335, 78 проголосовали против. Это больше двух третей голосов, необходимых для отмены президентского вето.

Есть вероятность предполагать, что Киев может расчитывать на такую же помощь, которую получал от Вашингтона в прошлые годы – 250 млн долларов в рамках инициативы по поддержке в области безопасности (USAI).

Отмечается, что в случае сохранения прежних чисел, что Украина получит 250 млн долларов непосредственно от Пентагона. Госдепартамент через программу иностранного военного финансирования даст еще 115 млн долларов.

Средства пойдут на дополнительное обучение военнослужащих, закупку оборудования и консультации, "направленные на укрепление способности Украины более эффективно защищаться от российской агрессии".

В последних двух бюджетных предложениях администрация Дональда Трампа предлагала сократить программу помощи для Украины по линии Госдепартамента до 20 млн долларов. В обоих случаях Конгресс отклонял сокращение и выделял Украине прежние 115 млн долларов.

В Пентагоне объясняли, что выделение 125 млн долларов напрямую увязано с проведением Киевом реформ в оборонной сфере. Средства, в частности, направлены на повышение оборонительного потенциала Украины с задействованием летального оружия, обороноспособности в морской сфере, а также усиления системы воздушного наблюдения для мониторинга суверенного воздушного пространства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США так называемая инициатива по поддержке Украины в области безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative) оказалась в центре общественного внимания, после того как администрация президента США Дональда Трампа в июле 2019 года приостановила выплату военной помощи Украине, уже одобренной Конгрессом.

Были основания полагать, что таким образом Трамп пытался шантажировать президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него начать антикоррупционное расследование в отношении соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Палата представителей Конгресса запустила против главы Белого дома процедуру импичмента.

Однако 6 февраля 2020 года Сенат признал все обвинения против Трампа несостоятельными, что позволило ему избежать отстранения от должности.