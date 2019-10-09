Украина может начать покупать газ напрямую из России: Коболев назвал сроки

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что российский "Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям.

"Газпрому" ничто не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент времени. Как только у нас будут подписаны договоры о присоединении, и как только мы внедрим европейские нормы работы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве газ потребителям, как они пожелают", – сообщил Коболев в ходе проходящего в Киеве "5-го украинского газового форума", передает "Интерфакс-Украина".

"Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если их ценовая политика будут дешевле, чем у европейских поставщиков", – добавил он.

По словам главы "Нафтогаза", нежелание "Газпрома" выполнять текущий контракт с компанией является вопросом политической плоскости, а после его окончания российский газовый монополист может выйти на украинский рынок.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы", – резюмировал Коболев.

Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом". "Нафтогаз" почти четыре года закупает ресурс исключительно на западной границе.

Позже стало известно, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

В частности, стороны обсудили вопросы организации поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года. В настоящее время Украина ведет работу по внедрению в свое законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС, сообщила пресс-служба "Газпрома".

В рамках этой работы следует обеспечить независимость национального регулятора в энергетической сфере и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

Миллер также подчеркнул, что в первую очередь украинской стороне необходимо определиться с объемом дальнейших закупок российского газа по прямому контракту. От этого зависит пропускная способность газотранспортной системы, которую "Газпром" будет готов поддерживать на российской территории для подачи газа в направлении Украины.

"Газпром" с 1 января 2020 года может начать прямые поставки газа украинским потребителям

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