Украина изменила устав "Нафтогаза": США обрушились с критикой

В США обеспокоены сокращением полномочий Наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом сказано на странице в Twitter посольства США. Таким образом Вашингтон отреагировал на недавнее решение Кабинета министров.

В посольстве США отметили, что внимательно рассматривают неожиданные изменения в устав "Нафтогаза" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений.

🇺🇸 We are closely reviewing the unexpected changes to @NaftogazUkraine’s charter and are concerned about the potential consequences of these changes.

🇺🇦 Ми уважно розглядаємо несподівані зміни до статуту @NaftogazUK і стурбовані можливими наслідками цих змін.