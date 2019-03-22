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МирСпорт

/Новости экономики

Украина изменила устав "Нафтогаза": США обрушились с критикой

1.8тЧитать материал на украинском

В США обеспокоены сокращением полномочий Наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом сказано на странице в Twitter посольства США. Таким образом Вашингтон отреагировал на недавнее решение Кабинета министров.

В посольстве США отметили, что внимательно рассматривают неожиданные изменения в устав "Нафтогаза" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений.

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Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз"США
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Колониальные рабы, будет ли идти газ из России в Европу через вашу свинарню решать не вам. Как ваш хозяин скажет так вы и сделаете. Вы нужны для того, чтобы обслуживать интересы Омерики и когда США решат поставлять свой СПГ в Европу вы сами прикроете транзит.
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Livesey David
Livesey David
Кукраинка, как независимое государство, ахахаха. ))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Та не рабы или как?
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