Украина изменила устав "Нафтогаза": США обрушились с критикой

В США обеспокоены сокращением полномочий Наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Об этом сказано на странице в Twitter посольства США. Таким образом Вашингтон отреагировал на недавнее решение Кабинета министров.
В посольстве США отметили, что внимательно рассматривают неожиданные изменения в устав "Нафтогаза" и обеспокоены возможными последствиями этих изменений.
🇺🇸 We are closely reviewing the unexpected changes to @NaftogazUkraine’s charter and are concerned about the potential consequences of these changes.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 22 марта 2019 г.
🇺🇦 Ми уважно розглядаємо несподівані зміни до статуту @NaftogazUK і стурбовані можливими наслідками цих змін.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 марта Наблюдательный совет компании "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.
20 марта Кабмин принял решение продлить контракт с Коболевым еще на год.
21 марта Кабмин наделил собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления НАК без представления Наблюдательного совета.
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